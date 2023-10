Produtores e estudantes participam de Dia de Campo sobre boas práticas da castanha

Na próxima sexta-feira, 20, produtores, técnicos e estudantes participam de dia de campo sobre as boas práticas para produção da castanha-da-amazônia, também conhecida como castanha-do-pará e castanha-do-brasil. O evento será realizado em Nova Califórnia (RO) e visa sensibilizar os participantes para a adoção de tecnologias e práticas sustentáveis no manejo da castanheira. O Dia de Campo também será uma oportunidade para troca de informações valiosas sobre temas que envolvem desde a produção de mudas e manejo da espécie até a comercialização do produto final.

Programação

Cinco estações tecnológicas farão parte da programação. Na primeira, os analistas da Embrapa Acre Daniel Papa e Fernanda Fonseca apresentam ao público recomendações para o manejo na pré-coleta das castanheiras na floresta.

Em seguida, na segunda estação, a pesquisadora da Embrapa Acre, Cleísa Cartaxo, fala sobre procedimentos que devem ser adotados nas etapas de coleta e pós-coleta da castanha. “São cuidados fundamentais para garantir a qualidade sanitária do produto final, que podem reduzir a contaminação da castanha por aflatoxinas, substâncias produzidas por espécies de fungos encontrados comumente nos ambientes de floresta e durante o armazenamento do produto”, explica.

Na estação seguinte, Eneida Braga, técnica da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), compartilha o método de produção de mudas em mini estufas e dá dicas sobre a importância da seleção das matrizes de castanheiras, a estratificação das sementes e os cuidados necessários para garantir a qualidade das mudas no final do processo.

Outro tópico importante e de grande interesse do público será abordado na quarta estação pelo gerente da Cooperativa Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado (Reca), Hamilton Condak. Ele fala sobre agroindustrialização e os desafios do mercado da castanha com base no aprendizado da experiência do Reca.

Depois de conhecer os desafios para a comercialização do produto, na última estação de aprendizagem do evento, Simone Kaefer, técnica da Emater/RO, faz uma apresentação sobre as linhas de acesso ao crédito para a cadeia produtiva da castanha-da-amazônia.

O evento será realizado no Sítio Paraense – BR 364, km 1068, Vila Nova Califórnia, no período da manhã, das 7h30 às 12h, na propriedade do produtor Cláudio Monteiro.

Com informações da Embrapa/AC.

Foto: Fernando Malavazi