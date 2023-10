Petecão, Barbary e Zequinha planejam a construção de um porto e orla

Nesta quarta-feira (18), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC), acompanhado do deputado federal Zezinho Barbary e do prefeito do município de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, tiveram um encontro com o general Ubiratan Poty, diretor do Programa Calha Norte (PCN), vinculado ao Ministério da Defesa, para discutir a proposta de construção de um porto, e adequada orla, no município de Cruzeiro do Sul.

Segundo o senador, o encontro serviu para debater com o general e sua equipe técnica os alinhamentos operacionais e administrativos desses empreendimentos de infraestrutura que irão contribuir com o desenvolvimento econômico e social de toda a região do Juruá. Acrescentou que existe um compromisso seu e do deputado Barbary de providenciar recursos, através de emendas, para a execução do projeto. Informou estarem previstos, inicialmente, R$ 30 milhões para as obras.

“Estamos aqui tentando realizar um sonho. Essa obra, além da importância para o desenvolvimento da região, será o cartão postal do município. Este é nosso primeiro passo para a construção de um porto moderno, de uma orla bonita, para que as pessoas possam desfrutar das belezas do rio Juruá. Estou muito animado com essa parceria e o general Poty conhece muito e bem a nossa região e vai nos ajudar com esse projeto importante para a população de Cruzeiro do Sul. ”

Para o prefeito Zequinha Lima, o Programa Calha Norte é um importante parceiro e já realizou importantes projetos na Região Norte. Acrescentou que a reunião foi produtiva e que a expectativa é grande quanto à realização desse importante projeto, não apenas para o município, mas para toda a região.

“Vamos trabalhar juntos e, com a ajuda de nossos representantes em Brasília e no Ministério da Defesa, iremos conseguir esses recursos e concretizar esse sonho que, com certeza, irá contribuir para melhorar as condições sociais e econômicas de nossa população. ”

O deputado Zezinho Barbary, que já foi prefeito de Porto Walter, destacou conhecer bem a capacidade técnica e operacional do Programa Calha Norte na realização de obras. Ressaltou seu compromisso, em conjunto com o senador Petecão, de não medir esforços para concretizar essa importante obra de infraestrutura.

“Estamos mobilizados para honrar mais esse compromisso, que atenderá a sete municípios da região. Para isso, firmamos uma parceria com o senador Sérgio Petecão para que, através de emendas, sejam providenciados os recursos necessários à realização desse importante projeto para nosso estado do Acre”.

Ao concluir a reunião, o general disse que ele e sua equipe – que compreende engenheiros e técnicos – estão empolgados com a proposta apresentada. Destacou que a construção do porto vai mais além e também beneficiará alguns municípios do estado do Amazonas.

“Essa obra fará muita diferença para os moradores das pequenas comunidades próximas, assim como para o pequeno produtor rural, que terá um local adequado para chegar com sua produção. Para a população, a comodidade de acesso a essas mercadorias. Todos esses bons motivos explicam e justificam a parceria que acabamos de estabelecer, e vocês, cidadãos desta localidade, poderão contar conosco para mais este desafio.”