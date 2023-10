Pacotão de Bocalom destina R$ 278 milhões para recuperação de ruas e construção de casas

O prefeito Tião Bocalom (PP) deve enviar para a Câmara Municipal ainda essa semana três importantes projetos de lei onde deverá investir quase de R$ 300 milhões em pavimentação de ruas, água e esgoto e também habitação – no caso, o programa 1.001 dignidades.

Em contato com o líder do prefeito na Casa Legislativa, vereador João Marcos Luz, Bocalom deve investir somente na recuperação de ruas, cerca de R$ 150 milhões, sendo que ainda existe a previsão de mais R$ 50 milhões oriundos de recursos próprios da gestão. Além disso, haverá outro projeto, um que destina R$ 38 milhões para pavimentação dos três terrenos onde serão construídas as casas habitacionais de madeira da prefeitura.

Já o último grande projeto trata de investimentos na área de saneamento básico, no caso, água e esgoto pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb). “Estamos discutindo investimentos para área de Rio Branco, acredito que em breve estaremos votando”, garantiu.