No Acre, membro do Comando Vermelho mata, estupra e enterra mulher de 51 anos em cova rasa

Maria de Jesus Rocha França, de 51 anos, foi encontrada morta, despida e com marcas de perfurações de faca dentro de uma cova rasa de cabeça para baixo na tarde desta quinta-feira, 19, às margens do Igarapé Iquiri, no Km 30, da BR-364, no ramal do Jacaré, na zona rural do município de Senador Guiomard.

Os Policiais Militares e Civis receberam uma denúncia pela manhã que na propriedade rural havia uma mulher morta. As forças policiais se deslocaram até o local e inicialmente encontraram na residência o proprietário Judney de Andrade Alves, de 34 anos, que se encontrava embriagado e negou toda acusação. Após a entrevista pessoal com Judney, os Policiais retornaram a base da Polícia Militar e entenderam que a denúncia seria boato.

Pelo turno da tarde novamente os Policiais receberam informações que Judney havia matado Maria de Jesus e se deslocaram mais uma vez até a proprietade rural e Judney havia fugido.

Foi feito buscas na residência e os Militares e Civis encontraram sangue dentro do quarto e na sala da casa e muitas latas de cervejas. Após uma busca minuciosa às margens do Igarapé Iquiri, os policiais encontraram uma terra que estava solta e ao cavarem encontraram Maria de Jesus, despida com perfurações de faca no abdômen, pescoço e nas mãos.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os Policiais Militares fizeram patrulhamento na região do ramal e encontraram Judney ingerindo bebida alcoólica em um bar.

O criminoso confessou a Polícia ter matado Maria de Jesus e disse que era membro da facção Comando Vermelho. Ele alegou que ela seria integrante de uma facção rival, o que não procede.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Judney e ele foi encaminhado à Delegacia do município de Senador Guiomard para os devidos procedimentos.

Moradores da região relataram a reportagem que o criminoso Judney, vizinho da vítima, reside no local há 7 meses, e pela manhã da quarta-feira, chamou Maria de Jesus para beber na sua casa.

A Polícia acredita que Maria foi estuprada, morta, arrastada da casa e jogada de uma altura de aproximadamente 15 metros às margens do igarapé.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e os Militares retiraram a mulher da cova rasa, a colocaram em uma prancha de plástico e com uma corda subiram o corpo no barranco. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Senador Guiomard.