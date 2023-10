FIEAC e empresários levam demandas de investimentos à bancada federal

Em Brasília (DF), o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, José Adriano, apresentou nessa quarta-feira, 18, à bancada federal acreana, as demandas prioritárias de investimentos para o setor produtivo do estado nos próximos quatro anos.

As propostas estão em um documento elaborado pelo Fórum Empresarial, entidade sem fins lucrativos criada pela FIEAC, Fecomércio/AC e Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (FAEAC). As demandas apontadas visam, por exemplo, a redução do déficit habitacional, melhorias nas rodovias federais e ramais, reconstrução da BR-364 no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, construção de pontes definitivas, implantação e ampliação de parques industriais nos municípios, investimentos em silos graneleiros, entre outros.

“Além de apontarmos essas necessidades, detalhamos também os valores necessários, a cada ano, para que essas propostas saiam do papel e contribuam para otimizar nossa infraestrutura, logística e o ambiente de negócios em geral para o Acre. São prioridades que precisam de total apoio da bancada federal, pois isso refletirá na melhoria da qualidade de vida da nossa população e no crescimento econômico do estado”, ressalta o empresário José Adriano.

Dos parlamentares acreanos, participaram da reunião o coordenador da bancada federal, senador Alan Rick, e os deputados Roberto Duarte, Socorro Neri, Meire Serafim, Gerlen Diniz, Antonia Lúcia, Zezinho Barbary e Eduardo Velloso.

“Agradeço a presença do presidente José Adriano e demais lideranças empresariais, secretários de estado, prefeitos e representantes de ministérios. Foi uma oportunidade para mostrarmos o trabalho da bancada e também de tratarmos de demandas importantes. O setor produtivo está de parabéns e estamos abertos para trabalhar de mãos dadas pelo bem do Acre”, destacou o senador Alan Rick.