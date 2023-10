Câncer de mama teve crescimento de 3% no Acre, diz especialista que defende exames

A edição do programa Boa Conversa transmitido pelo ac24horas nesta quinta-feira, 19, entrevistou Laís Bulsoni, mastologista do Hospital de Amor que esclareceu as dúvidas da população feminina acerca do câncer de mama, uma das principais causa de mortalidade no país.

De acordo com dados revelados pela mastologista, no Acre, houve um aumento nos casos. “A gente observa um aumento do câncer de mama na população feminina um pouco mais jovem, algo em torno de 3%, muito por conta dos hábitos de vida que modificaram muito ao longo do tempo. Na pandemia 50% das mulheres deixaram de fazer a mamografia”, declarou.

Bulsoni destacou ainda que o ideal seria que 70% da população realizasse o exame de prevenção. “O principal tipo de câncer é o de mama, a principal causa de mortalidade, o ideal seria se 70% da população feminina realizasse a mamografia de rastreamento como uma forma de prevenção, mas, na verdade apenas 40% da população feminina realiza o exame de prevenção”.

Laís esclareceu que 90% dos casos de câncer de mama são esporádicos, ou seja, não tem relação com histórico familiar. “Não tem ninguém na minha família quando as mulheres acham que o câncer tem haver com histórico familiar. A gente percebe que o hábito de vida impacta a doença”, comentou.

Segundo a especialista, as mulheres já nascem com 13% de chance de adquirir o câncer de mama, já no homem o risco é de 1% e por isso, é necessário a prevenção. “Meu risco não é consumo anular, por isso, o hábito de vida é importante. É importante atividades físicas semanais”.

A profissional, infelizmente, lamentou que muitas mulheres ainda têm preconceito em buscar ajuda. “Muita gente tem receio em procurar ajuda, isso é ruim, por buscar 90% de chances de cura se descoberto antes da hora. Hoje não é mais uma sentença de morte

No decorrer da conversa, o apresentador Leônidas Badaró revelou que já fez o temido exame de prevenção do câncer de próstata e se disse “contente”. “Eu levei a primeira dedada, o Doutor Denis fez, levei e estou feliz da vida. Ainda temos muitos homens morrendo com preconceito”, mencionou, dizendo que o local está realizando exames de prevenção de câncer de mama, pele e de boca tanto para mulheres quanto para homens.

Dando continuidade a entrevista, Ana Maria Negreiros, Gerente do Hospital de Amor, contou que o hospital do Acre é o mesmo da sede filial em Barretos, São Paulo. “É o menos padrão. Pode ter certeza que vocês mulheres terão um bom atendimento. Nós realizamos o diagnóstico e depois encaminhamos”, explicou.

Negreiros também contou que o Hospital do Amor sobrevive de doações, entre eles, empresários. “A gente vive de doações. Graças a Deus existem pessoas do bem que mantêm o hospital aberto”.

Assista o programa na integra: