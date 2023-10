“A Câmara não é puxadinho da prefeitura”, diz vereador Fábio Araújo para Bocalom

Após o pedido do prefeito Tião Bocalom, solicitando da Câmara Municipal uma sessão extraordinária para votação do empréstimo de R$ 340 milhões junto a Caixa Econômica e ao Banco do Brasil para investimentos em pavimentação de ruas, água, esgoto e também habitação para sexta-feira, 20, vir gerando atrito entre poder executivo e legislativo, desta vez, o primeiro-secretário, vereador Fábio Araújo (PDT), usou as redes sociais para cobrar a documentação exigida pela procuradoria da Casa Legislativa.

Segundo ele, não há documentação necessária para a emissão de um parecer. “Prefeito, a Câmara não é um puxadinho da prefeitura, vamos juntar a documentação no projeto para analisar e darmos uma resposta com clareza a população de Rio Branco”, declarou.

Araújo ainda fez questão de alfinetar a economia de Bocalom na gestão municipal. “O prefeito esbanja para todos os lados que tem um caixa de quase meio milhão de reais e aí eu pergunto: cadê esse dinheiro?”, ironizou.