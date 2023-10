Rio Acre sobe 24 centímetros e volta a se aproximar dos 2 metros na capital acreana

Um grupo de pesquisadores do Colégio de Aplicação (CAP), da Ufac, realizou coleta de dados na chamada cachoeira do Abraão, em Porto Acre (AC), para identificar mudanças socioambientais no local e estudar seu potencial turístico. A atividade ocorreu na quinta-feira, 12, e contou com parceria do Laboratório de Pesquisas Arqueológicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Prefeitura de Porto Acre. A expedição foi organizada pelo professor Reginâmio Lima, com a participação dos professores Elizabete Cavalcante, Arivaldo Oliveira, Regineison Lima e Jonatas Cavalcante, que são integrantes do Grupo de Estudos Socioculturais da Amazônia e Sobre Terras e Gentes, ligados ao CAP. Reginâmio Lima informou que, em 12 de outubro, a régua de monitoramento do rio Acre em Rio Branco estava com marcação de 1,54 metros; em...