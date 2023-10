Muito além do suco com bolacha: Prato Extra em escolas estaduais deve mudar o futuro do Acre

Para enfrentar o problema da insegurança alimentar em crianças e adolescentes, o Governo do Acre lançou em 2019, o programa Prato Extra, que garante uma refeição a mais, rica em proteínas, para mais de 140 mil alunos, além da merenda e do almoço que já são oferecidos nas escolas, proporcionando melhora nos índices da educação pública e uma situação nutricional adequada aos alunos.

O Prato Extra é distribuído em todas as escolas estaduais dos 22 municípios do Acre, mesmo durante as férias escolares, seguindo as orientações de nutricionistas da Secretaria de Educação do Acre. O secretário da pasta, Aberson Carvalho afirma que o programa atende 95% das escolas, inclusive as que ficam em locais de difícil acesso, onde a comida é levada por avião ou barco, e que até 2024 deve atender 100% dos alunos. “Muitas crianças não tinham condições de ir para a escola, mas com o estímulo de uma alimentação completa conseguimos reduzir os índices de evasão escolar. Esperamos que nos próximos anos, o estado colha os frutos de uma educação inclusiva, altruísta, de qualidade”, declara.

Na escola Dr. Santiago Dantas, na zona rural de Rio Branco, a diretora Elidiane Martins elogia a visão do governo do estado. Além do transporte escolar, que coleta alunos numa rota de mais de 50 quilômetros na estrada Transacreana, a refeição extra é oferecida no horário em que os alunos escolheram para se alimentar, às 8:30h: “Percebemos que [os alunos] estão mais animados, com mais capacidade de se concentrar nas aulas. Antes, poucos compareciam na cantina para comer, mas hoje a cantina virou um ambiente de integração, de socializar. Eles estão na escola com vontade de aprender”.

Márcia Feitosa, que trabalha na limpeza da escola, disse que estudou no mesmo lugar há anos e que ver de perto a transformação na educação é um alívio a uma das angústias que viveu no passado: a fome. “Na minha época, era difícil. A gente só tomava suco com bolacha, não dava para estudar com fome. Hoje é diferente, a comida é boa, tem carne, frango, salada, tem de tudo”.

