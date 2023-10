O governo do estado publicou nesta quarta-feira, 18, um boletim da última semana com informações sobre a seca no Acre. A estiagem prolongada fez com que a gestão estadual decretasse situação de emergência nos 22 municípios do estado. Ontem (17), o governo federal reconheceu o decreto no Diário Oficial da União. No boletim, o governo destaca um aumento de 34% no número de focos de calor nos primeiros 17 dias do mês de outubro em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, no ano, houve redução. O boletim também informa que a situação do abastecimento de água no estado é estável e que em alguns municípios, caminhões pipas estão sendo usados para ajudar a abastecer a população. Em relação a qualidade do ar, Acrelândia é o município que...