Programa Bolsa Família começa a ser pago a 132,5 mil famílias no Acre

A qualidade do café do Acre está sendo testado durante encontro brasileiro de degustadores de cafés especiais que acontecem em São Gabriel da Palha, município do Espírito Santo. O encontro reúne degustadores, compradores, importadores, baristas, cientistas e profissionais de cafés do Brasil, o evento serve também para atualização sobre as tendências do mercado e trocas de experiências. Nesta edição, que acontece no município capixaba, que é considerado a capital nacional do café Conilon, participam compradores do Reino Unido, dos Estados Unidos e Rússia. O evento deste ano também tem como tema ampliar o debate sobre o território dos cafés do Brasil, a diversidade genética dos cafés brasileiros, as indicações geográficas, os novos protocolos de avaliação sensorial de cafés e as tendências de mercado para cafés. Os representantes da Secretaria de...