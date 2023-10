Acre participa com 10 amostras em encontro de degustadores de café do Brasil

A qualidade do café do Acre está sendo testado durante encontro brasileiro de degustadores de cafés especiais que acontecem em São Gabriel da Palha, município do Espírito Santo.

O encontro reúne degustadores, compradores, importadores, baristas, cientistas e profissionais de cafés do Brasil, o evento serve também para atualização sobre as tendências do mercado e trocas de experiências.

Nesta edição, que acontece no município capixaba, que é considerado a capital nacional do café Conilon, participam compradores do Reino Unido, dos Estados Unidos e Rússia.

O evento deste ano também tem como tema ampliar o debate sobre o território dos cafés do Brasil, a diversidade genética dos cafés brasileiros, as indicações geográficas, os novos protocolos de avaliação sensorial de cafés e as tendências de mercado para cafés.

Os representantes da Secretaria de Agricultura do Acre, estão aproveitando o encontro para discutir a construção de um acordo de cooperação técnica com o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper) e a Embrapa Café, para apoio técnico aos produtores acreanos.

A engenheira agrônoma, Michelma Lima, uma das representantes da Seagri no evento, destaca os pontos favoráveis para a produção estadual. “Em eventos como esse, que contam com a presença das maiores autoridades do café brasileiro e compradores internacionais, é possível colocar o Acre no mapa dos cafés de qualidade, divulgando assim nossos cafés e possibilitando que o produtor possa vender uma saca a R$ 2 mil, por exemplo, como aconteceu na última rodada de negócios que apresentamos nossos produtos”, explica.

O encontro só termina na próxima sexta-feira, 20, quando aconteceu um momento dedicado aos cafés do Acre. A presença de degustadores será aproveitada para selecionar os cinco melhores cafés na disputa do 1º Concurso de Café no Acre, cujo resultado vai ser anunciado no dia 27 de outubro.