”Terceira energia mais cara do Brasil”, diz Jarude sobre possível aumento nas contas

Diante do baixo nível das águas do rio Acre e do tempo seco, a Defesa Civil do Estado do Acre tem feito ações preventivas para minimizar os desastres naturais. Nesta terça-feira, 17, o Rio Acre registrou 1,5 metro, seis centímetros a mais do que a última medição feita na segunda-feira. O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) Carlos Batista, explicou que a situação climática deve se manter, e alerta a população para a conscientização no uso da água. “Os nossos mananciais para abastecimento de água estão com o nível muito baixo, tivemos que fazer o represamento em alguns igarapés para conseguir fazer a captação. Pedimos que as pessoas não desperdicem esse bem precioso, para que não falte em outras residências”,...