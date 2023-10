Socorro Neri reivindica Centro Olímpico no Acre junto ao Ministro Dos Esportes

A deputada Socorro Neri (PP)- juntamente com o 1° secretário da Aleac, deputado estadual Nicolau Jr.(PP) e o sec. de Educação, Esporte e Cultura, Aberson Carvalho- esteve nesta terça-feira(17),em Brasília, com o ministro dos Esportes, André Fufuca .No encontro, articulado pela deputada ,o grupo acreano reivindicou ao ministro a construção, no Acre, de um Centro Olímpico para esportes em geral (em particular os de alto rendimento).”A prática esportiva vai muito além dos benefícios da saúde física”, ponderou a parlamentar acreana.

Correligionária e amiga do ministro, Socorro Neri ,ao lado de Nicolau Jr e Aberson Carvalho, fez a entrega oficial do projeto do Centro Olímpico a André Fufuca , lembrando que uma iniciativa deste porte viria estimular também o intercâmbio esportivo com países próximos ao Acre(como Bolívia e Peru). Neri destacou ainda o papel do esporte como uma das mais poderosas e acessíveis ferramentas de inclusão, “além do fato de fortalecer laços afetivos ,contribuindo para o surgimento da noção de cidadania”.

O grupo acreano lembrou ainda o fato de estar sendo discutido em nível de Estado a modernização da Lei do Esporte, cuja implantação poderia ter no Centro Olímpico o palco ideal para seu desenvolvimento e implementação. Por seu lado, o ministro fez questão de salientar que Socorro Neri vem se destacando em sua atuação parlamentar , “junto com nossa bancada Progressista do Acre , que hoje é uma das maiores bancadas do Estado”. E aproveitou para acrescentar: ”Tenha certeza que nós vamos fazer o possível para atender essa reivindicação (do Centro Olímpico)….uma solicitação que precisa da união e da parceria de outros protagonistas”.

Parceria

Ao referir-se diretamente a Socorro Neri, o ministro foi taxativo: “Tenha a certeza que você tem aqui um amigo e um simpatizante pela luta de vocês em favor deste Complexo Olímpico que vai ser feito com parceria”. Já Socorro Neri reconheceu o trabalho desenvolvido pelo ministro frente à pasta. ”É um amigo que tenho certeza fará uma excelente gestão frente ao Ministério dos Esportes”, assegurou. A deputada elogiou ainda o fato do ministro ser também um defensor das transferências tipo “ fundo-a- fundo” que deverá ajudar a consolidar a política do esporte como política pública (sem maiores entraves burocráticos) dando maior continuidade e celeridade às ações de governo.