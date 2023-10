Previsão é de chuva abaixo da média até dia 22; rios seguem muito baixos

O prognóstico de dados do satélite utilizado pelo Governo do Acre indica que há previsão de chuva com volume acumulado na semana até 22 de outubro de até 50 milímetros “com indicativo de anomalia negativa em todo o Estado do Acre”. Ou seja: a previsão é de chuva abaixo do esperado para o período. E o nível do Rio Acre segue muito baixo em toda a Bacia Hidrográfica, de acordo com as últimas medições da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Em Assis Brasil, região de cabeceiras, o rio Acre amanheceu medindo 2,86 metros enquanto a cota de estiagem é de 3,50 em alerta máximo. Em Rio Branco, o rio está medindo 1,44m enquanto a cota de estiagem é de 2,69m quando em alerta máximo.