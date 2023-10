Presidente da Câmara cobra PL que deve investir R$ 50 milhões na recuperação de ruas

Criminosos que residem no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, obrigaram um grupo de pelo menos sete crianças com menos de 10 anos de idade a pichar o muro de uma área de lazer com as siglas de duas facções que atuam na região. Os bandidos filmaram toda a ação e expuseram o vídeo nas redes sociais. A ousadia dos bandidos foi tamanha, que aconteceu justamente no dia em que o poder público, com o apoio das forças segurança, realizou uma festa de comemoração ao Dia das Crianças no bairro. No grupo havia cinco meninas e dois meninos que, inocentemente, se divertiam com a situação. Integrantes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas serão, incialmente, os responsáveis pelas investigações na tentativa de chegar aos acusados, que, supostamente,...