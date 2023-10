Menino de 11 anos ferido a tiro no Belo Jardim é transferido ao Hospital da Criança

Um menino de 11 anos que foi ferido a tiro no abdômen no dia 13 de outubro, no bairro Belo Jardim, foi transferido na noite dessa segunda-feira, 16, para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Branco. O estado de saúde da vítima é grave, porém se mantém lúcido e orientado. Entenda A criança estava caminhando na rua 13 de Maio quando um criminoso se aproximou em uma bicicleta e efetuou um tiro que atingiu a vítima no abdômen. Após a ação, o autor do crime fugiu do local. Populares que passavam pela rua encontraram a criança sangrando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância do suporte avançado. A...