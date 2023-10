Homem que foi acusado de assédio na UFAC recebe “disciplina” de facção e vai parar no PS

Um homem que foi brutalmente agredido por faccionados na noite da última segunda-feira, 16, no bairro da Base, em Rio Branco, é o mesmo que teve suas fotos espalhadas em corredores da Universidade Federal do Acre com acusações assédio, homofobia e abuso de drogas nas dependências da instituição.

No início de setembro deste ano, o centro acadêmico Pedro Martinello, do curso de bacharelado em História da UFAC, formalizou uma denúncia ao aluno Alício Lopes de Souza. Fotos do homem chegaram a ser coladas no campus, com as acusações descritas. 10 dias após a denúncia, Alício foi suspenso da instituição até que sejam apuradas as denúncias.

Na noite da segunda-feira, ontem (16), o homem foi encontrado agonizando depois de receber uma “disciplina” de uma organização criminosa, por estar – supostamente – cometendo furtos na região. Uma viatura do suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada para socorrer a vítima e o encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Alício Lopes foi entregue ao Setor do Traumatologia para avaliação apronfundada, onde deu entrada com fratura no braço direito, hematomas na perna, braço e costa. Seu estado de saúde é considerado estável. Ninguém foi preso pela agressão.