Fundação Hospitalar retoma cirurgias bariátricas em pacientes obesos

O Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Acre, Ricardo Araújo, divulgou uma nota na tarde desta terça-feira, 17, que explica que a construção da ponte do município de Rodrigues Alves não ocorrerá este ano. Conforme a explicação do gestor, obstáculos legais e demandas do Ministério Público Federal e da ONG SOS Amazônia, bem como da declaração de nulidade do edital do contrato relacionado ao projeto da ponte, fazem com que a construção da ponte não seja mais viável em 2023. Ricardo Araújo diz ainda que para que os recursos, não ordem de R$ 16 milhões, não sejam devolvidos foi solicitada à bancada federal do Acre em Brasília a realocação dos valores, que serão redirecionados à manutenção da BR-364 no trecho entre Sena Madureira e...