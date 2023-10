Famílias remanescentes da Terra Prometida aceitam aluguel social e desocupam ALEAC

As três famílias que voltaram a ocupar o prédio da Assembleia Legislativa do Acre após quebrarem um acordo com o Governo do Acre não resistiram à precariedade do local onde estavam e aceitaram uma nova oferta de Aluguel Social, deixando novamente o prédio do Legislativo.

Segundo Luiz Calixto, secretário de governo do Acre, as famílias começaram a deixar a ocupação na segunda-feira, e o último pai de família deixou o local no início da noite desta terça-feira, 17.

No último sábado, 15, o ac24horas publicou um vídeo do videomaker Kennedy Santos, que dormiu junto dos ocupantes remanescentes da ALEAC, mostrando as dificuldades de viver no local.