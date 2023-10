Em SP, Gladson faz palestra em defesa do Acre como ponte para o desenvolvimento

O governador Gladson Cameli participou nesta quarta-feira, 17, em São Paulo, do Fórum Lide ESG de práticas ambientais e governança, onde palestrou sobre as potencialidades da biodiversidade na região norte, com ênfase no Acre. O evento, que reuniu empresários do Brasil e do exterior, além de autoridades e especialistas, debateu políticas públicas e ações de defesa da biodiversidade.

Gladson Cameli lembrou que é necessário vivenciar a Amazônia para compreender que o debate em torno das ações devem abranger mais que matas e rios: “Pensar na Amazônia é pensar nas pessoas. Somos nós que, efetivamente, vivemos e protegemos a floresta e, nesse sentido, nosso governo tem tido um olhar especial para as necessidades sociais como uma das variáveis que mais influenciam a questão ambiental”, disse o governador durante a palestra.

O governador do Acre garantiu que sua gestão vai cumprir os pactos firmados na conservação do meio ambiente, mas que o meio corporativo deve ter sua participação na busca das soluções, cobrada. Neste sentido, afirmou que no estado há um aumento significativo na produção e do agronegócio, sem a necessidade de novos desmates.

“A biodiversidade é uma pauta na qual estamos sintonizados e cumprindo o nosso dever de casa. Estamos enfrentando um verão muito forte com a seca dos rios e trabalhando no controle dos danos e todo o apoio às famílias. O Acre vai honrar os seus compromissos e continuar trabalhando políticas de defesa da biodiversidade”, destaca Cameli.

Cameli enfatizou que o Acre deve ser a próxima fronteira de desenvolvimento do Brasil a partir da ligação do país com os portos do pacífico, que viabilizará o acesso ao mercado asiático com mais rapidez e custos mais baixos. “O Brasil é grande e as possibilidades são enormes, mas lhes digo com certeza que a recepção e as oportunidades para todos que quiserem investir e crescer com o Acre são gigantes”, disse Cameli ao final de sua apresentação.