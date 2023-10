Construção da Ponte de Rodrigues Alves não iniciará neste ano, diz DNIT

O Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Acre, Ricardo Araújo, divulgou uma nota na tarde desta terça-feira, 17, que explica que a construção da ponte do município de Rodrigues Alves não ocorrerá este ano.

Conforme a explicação do gestor, obstáculos legais e demandas do Ministério Público Federal e da ONG SOS Amazônia, bem como da declaração de nulidade do edital do contrato relacionado ao projeto da ponte, fazem com que a construção da ponte não seja mais viável em 2023.

Ricardo Araújo diz ainda que para que os recursos, não ordem de R$ 16 milhões, não sejam devolvidos foi solicitada à bancada federal do Acre em Brasília a realocação dos valores, que serão redirecionados à manutenção da BR-364 no trecho entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

Apesar do anúncio, o superintendente do DNIT no Acre afirma que a construção da ponte em Rodrigues Alves continua prioridade. “É fundamental destacar que a construção da ponte em Rodrigues Alves não deixa de ser uma prioridade para o DNIT e tampouco para o governo do presidente Lula, cujo foco principal é o acesso e inclusão social por meio de políticas públicas. Além disso, podemos garantir que serão alocadas novas emendas no valor de R$ 60 milhões, destinadas ao início da execução da ponte no ano de 2024”, explica.