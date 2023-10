Acusado pela mortede marceneiro em Sena Madureira é preso pela polícia horas após o crime

Na tarde desta segunda-feira, 16, a Polícia Civil do Acre, prendeu em flagrante delito o autor do homicídio praticado contra o marceneiro Nacife de Oliveira, conhecido como “Bodó”.

O pequeno empresário, muito conhecido na região, foi assassinado de forma bárbara com golpes de facão e pauladas. O assassinato foi cometido no início da manhã no Polo Moveleiro, onde o marceneiro tinha sua empresa. A Polícia conseguiu identificar de forma rápida o autor do crime, que acabou confessando o assassinato.

As investigações apontam Antônio Benedito Souza da Conceição, de 36 anos, premeditou o homicídio. “Esperou a vítima chegar de manhã para trabalhar, após ela entrar na serraria, aplicou-lhe golpes de facão na cabeça, braços e pernas. Após ela está caída no chão, usou uma tábua de madeira para matá-la com golpes na cabeça”, disse o delegado Thiago Parente.

A motivação do crime teria sido vingança, já que a esposa de Antônio Benedito morreu em um acidente de trânsito. Bodó dirigia um caminhão envolvido no acidente que vitimou a esposa de Benedito. O episódio ocorreu no último dia 28 de agosto.