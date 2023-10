Acidente envolvendo 3 motos deixa 3 feridos em Porto Walter

Matérias da revista VEJA dos últimos dois dias, afirmam que a inteligência da polícia acreana vêm identificando, desde o final do ano passado, um “êxodo de traficantes” brasileiros que operam na região de Ucayali, no Peru, para o Vale do Juruá. Nesta segunda-feira, 16, a revista diz que foi informada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) de que o governo do acreano vem reforçando as operações contra o narcotráfico na fronteira com o Peru. A informação é de que a fiscalização e o monitoramento nas áreas de fronteira foram intensificadas para combater o retorno de traficantes ligados ao Comando Vermelho e ao PCC para território brasileiro por meio do território acreano. A publicação mostra um esquema com 17 nomes de traficantes e líderes de organizações criminosas...