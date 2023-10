Petecão garante R$ 500 mil para a construção de centro para autistas

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta segunda-feira (16), a liberação de recursos no valor de R$ 500 mil para a construção de um centro especializado de atendimento a pessoas com autismo na região do Vale do Purus. Informou que o dinheiro é proveniente de emenda de sua autoria junto ao Ministério da Saúde.

Destacou que o centro se transformará em um projeto piloto na região e será construído na cidade de Sena Madureira, a maior da microrregião do Vale do Purus, que abrange os municípios de Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, além de Feijó, da regional do Envira.

Ressaltou que a idealização desse projeto conta também com as parcerias do deputado federal Gerlen Diniz (PP-AC) e do deputado estadual Pablo Bregense (PSD), que irão garantir a aplicação de emendas individuais no valor de R$ 500 mil cada um, totalizando R$ 1,5 milhão. Acrescentou que a obra será de responsabilidade do governo estadual e que já comunicou ao secretário estadual da Saúde, dr. Pedro Pascoal, sobre a liberação dos recursos.

“Sabemos das dificuldades que as famílias, principalmente as mais carentes, enfrentam para cuidar das crianças com essa especialidade. Nossa população ainda é muito carente de assistência social. Então, iniciativas como esta terão meu apoio e empenho. É nosso objetivo expandir esse tipo de projeto para outras regiões do estado e atender ao maior número de crianças que precisam de assistência especializada, em particular as que sofrem de autismo”.