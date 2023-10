MDR repassa R$ 1,1 milhão para ações de defesa civil em Mâncio Lima

O último relatório do projeto Acre Queimadas, divulgado no dia 10 de outubro passado, trouxe uma informação que chama a atenção para o funcionamento de um instrumento de enorme importância para a medição da qualidade do ar respirado pelos acreanos, a rede de monitoramento que se tornou operacional em 2019 por iniciativa do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e da Universidade Federal do Acre (UFAC). Com a informação de que desde a segunda semana de julho deste ano a qualidade do ar no Acre vem se deteriorando, com maior concentração de material particulado no mês de setembro, a Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar, que possui sensores instalados em todos os municípios acreanos, apresenta problemas depois de quatro anos de funcionamento. “Todos os municípios do Acre possuem...