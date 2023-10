Gladson pede a Latam e GOL ampliação de voos para CZS e retorno de voo direto de SP

A prefeitura de Rio Branco estabeleceu que as 1001 casas populares que serão construídas em 24 horas serão montadas no dia 12 de maio de 2024, na data em que se comemora o Dia das Mães. Com o objetivo de beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social, o Programa 1001 Dignidades teve seu primeiro protótipo montado neste sábado, 15, com a ajuda do próprio prefeito, Tião Bocalom, que explicou a importância do teste. "É para definir se o que a gente fez no desenho bate com o que a gente vai fazer no chão, porque precisamos ter certeza de que no dia nada vai dar errado", afirmou. As casas terão 5 cômodos, que são sala, cozinha, dois quartos e banheiro, ocupando aproximadamente 42m², além de contar com fossa séptica. Não...