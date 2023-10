Evento Inova Aquiri acontece nos dias 10 e 11 de novembro, na Uninorte

Visando a inovação e focando o desenvolvimento sustentável com base em pilares como aprendizagem, networking e empreendedorismo o evento Inova Aquiri chega a Rio Branco com diversas atividades nos dias 10 e 11 de novembro.

O Inova Aquiri terá palestras, workshops, talk show, feira de exposição e shows com talentos locais, que acontecerão na Uninorte. Em 2023, o maior evento de inovação do Estado, estará em sua segunda edição. Idealizado pela comunidade de startups do Acre, a Aquiri Valley, a data tornou-se parte do calendário oficial do evento do ecossistema de inovação do Acre, desde 2019.

O movimento é organizado pelas startups presentes na Comunidade Aquiri Valley, que fazem parte do Viveiro de Inovação do Estado do Acre, e conta com inúmeros profissionais acreanos, que conectam suas jornadas empreendedoras em busca de desenvolver soluções para o desenvolvimento do Estado. Diversas ações ocorrem em prol do despertar do empreendedorismo e da inovação no Estado do Acre.

O objetivo é unir o ecossistema de“O Inova Aquiri é importante, especialmente, para propiciar

conhecimentos técnicos para os empreendedores; oportunidade de atrair novos empreendedores e investidores; e principalmente; unir e fortalecer a comunidade acreana”, enfatiza Pedro Paulo Freire, advogado e empreendedor na startup Positive Soluções.