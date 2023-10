Após tempo ameno, previsão é de muito calor e possibilidade de chuvas no Acre nesta segunda

Desde o final do ano passado, os serviços de inteligência vêm monitorando o que chamam de “êxodo de traficantes” brasileiros que operam na região de Ucayali, no Peru, para o Vale do Juruá, no sul da Amazônia. A reportagem da VEJA teve acesso aos levantamentos do Núcleo Integrado de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre, narrando essa movimentação na fronteira. Os relatos começaram a ser enviados em outubro do ano passado e são atualizados com informações oriundas dos serviços de inteligência do Peru — material que também é repassado à Polícia Federal e a órgãos de inteligência do governo. De acordo com os documentos, uma organização de traficantes peruanos no município de Pucallpa, capital do estado de Ucayali, está expulsando os membros do Comando Vermelho e...