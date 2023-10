Acreanos superendividados terão tratamento psicológico grátis

Pessoas superendividadas que precisarem de atendimento psicológico como forma de ajuda para se livrar das dívidas vão contar a partir de agora com um tratamento contínuo em uma clínica de psicologia. O Procon do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 16, um Termo de Cooperação com uma universidade particular que vai garantir atendimento a este público. Pelo estabelecido no documento, o Procon vai atender e auxiliar os consumidores superendividados, orientando-os em conflitos oriundos do superendividamento, realizando entre outras medidas de proteção do consumidor, além de realizar a negociação de dívidas dos consumidores superendividados. A novidade é que as pessoas que forem identificadas, por meio de atendimento psicológico prévio, que necessitam de continuidade no tratamento psicológico vão ser encaminhadas a clínica estudantil de psicologia da UNAMA. A instituição de ensino...