Acre tem previsão de chuvas intensas com ventos fortes nas próximas horas

Tiveram resultado negativo mais dois exames feitos no menino Italo Natan Batista da Silva, de 2 anos, que morreu no dia 14 de setembro, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Foram descartadas agora a Febre de Mayaro e Oropouche, que são doenças endemicas da Amazônia. Já haviam dado negativo também os testes de febre amarela, leptospirose, Covid-19, Vírus respiratórios, Dengue, Hepatites Virais e Hepatite A, feitos no Instituto Evandro Chagas e na Fiocruz. A Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), segue em busca de respostas para a morte da criança, natural do Amazonas, que chegou em estado gravíssimo ao Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul e morreu 3 dias depois. "Agora será feito no Lacen o...