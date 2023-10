Mega-Sena acumula e deve chegar a R$ 34 milhões: veja as dezenas sorteadas

Em sessão solene na noite deste sábado, 14, no auditório do Senac, em Cruzeiro do Sul, a Assembleia Legislativa, homenageou, com moções de aplauso, 13 pessoas que contribuíram com o desenvolvimento do município. Estavam na mesa da Sessão solene os deputados Luiz Gonzaga, Nicolau Júnior, Pedro Longo, Fagner Calegário, Arlenilson Cunha, Maria Antônia, Antônia Sales e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. Políticos , religiosos, empresários, trabalhadores, pessoas do povo foram agraciados e tiveram suas histórias reconhecidas pelos parlamentares, que indicaram os nomes. "Estamos muito felizes em poder homenagear essas pessoas que tanto contribuiram para o desenvolvimento da cidade, cada uma a seu modo. Aqui temos seu Aluízio, que trabalhou com uma máquina abrindo ruas e ramais de Cruzeiro do Sul, o ex prefeito João Tota que calçou...