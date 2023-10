Dormindo na Aleac: o grito de socorro dos excluídos da Terra Prometida

Os últimos meses têm sido tensos e de muito sofrimento para cerca de trinta famílias que ficaram sem lugar para morar após serem expulsas, por decisão judicial, de uma área de invasão localizada na região do bairro Irineu Serra, em Rio Branco, conhecida como Terra Prometida.

Sem ter para onde ir, o grupo resolveu que moraria por tempo indeterminado no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), mais do que uma mera manifestação de inconformismo com a situação que lhes foi imposta pela mão do Estado, A atitude representou um pedido de socorro.

Expostos ao abandono e acompanhados de perto por parte da imprensa, foram procurados pelo governo do estado, que conseguiu convencer 27 das 30 famílias a se integrarem ao grupo de ocupantes do Marielle Franco, área invadida, mas sem manifestação da justiça, até o momento.

Sabendo da resistência das famílias que não aceitaram a proposta do governo, o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, resolveu se juntar aos teimosos para ver e mostrar a situação pelo ponto de vista de quem foi tolhido do direito de ter o seu sagrado lugar de moradia e descanso.

De posse de uma barraca emprestada e muita disposição, o videomaker conta como é dormir de forma improvisada em local público, ao ar livre. Durante a reportagem, Kennedy registrou o retorno de uma família que resolveu expor a situação triste de quem aceitou a promessa oficial do Estado.

Assista a reportagem em duas partes: