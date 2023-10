ac24horas lança conteúdo exclusivo para assinantes

Uma das figuras mais populares de Rio Branco pelo trabalho que faz na área de previsão do tempo, o pesquisador Davi Friale marcou como ponto de observação para o eclipse anular do sol, que ocorreu neste sábado, 14, o Tereré Suprema, às margens do Rio Acre, na área central da capital. Com nuvens espessas em alguns momentos, Friale disse que chegou a ser possível ver o fenômeno sem o uso de um material escuro para proteger a visão. No entanto, é altamente recomendável não abrir não de um amparo para a vista, como ele fez com uma espécie de filme plástico no ápice do eclipse, quando a lua encobriu o sol deixando apenas um anel em torno do astro. O pesquisador disse que o Amazonas foi o estado mais privilegiado...