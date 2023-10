Sessão Solene da Aleac no Juruá vai homenagear 13 pessoas

Na noite deste sábado, 14, a Assembleia Legislativa do Acre vai realizar uma Sessão Solene em homenagem à pessoas que contribuíram com o desenvolvimento do município de Cruzeiro do Sul. A Solenidade será realizada no auditório do Senac de Cruzeiro, às 19 horas.

Veja os nomes dos 13 homenageados: Aluízio Santiago, Irmã Sinone, Aluízio Ferreira Gomes, Orleir Cameli “in memoriam”, Francisco Messias Cameli ” in memoriam” , Beatriz Cameli, Antônio Agenor ” in memoriam” , Francisco dos Santos- Zinho ” In memoriam, João Tota, Fernando Brito, ” in memoriam ” , Luis Augusto Nunes de Oliveira Batista, Aluizio Bezerra, im memoriam” e Padre Eriberto.