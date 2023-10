Roberto Duarte realiza ato de filiação e posse ao Republicanos em Rodrigues Alves

O deputado federal Roberto Duarte, presidente Estadual do Republicanos, realizou nesta sexta-feira o ato de filiação e posse ao partido, em Rodrigues Alves.

Na ocasião, o deputado deu as boas-vindas aos novos filiados e falou sobre as metas e os novos caminhos do partido no Acre.

O evento contou com a presença do prefeito do município Jailson Pontes,

da vereadora Paula Paixão, do Pastor Neri representando a deputada federal Antônia Lúcia e do Juciano Oliveira, o novo presidente da executiva municipal de Rodrigues Alves.

“Eu tenho o sonho de a cada dia melhorar a vida das pessoas do nosso Acre. Queremos fazer o melhor por Rodrigues Alves, vamos trabalhar unidos para geração de desenvolvimento, de emprego e renda para o município. Nosso mandato estará sempre a disposição dos munícipes, através da vereadora Paula Paixão. Hoje recebemos os novos Republicanos com um sentimento de esperança e convictos de que o Acre caminha no rumo certo, juntos pelo Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil”, disse Roberto Duarte.