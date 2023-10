No Acre, lua cobrirá o sol em mais de 70% no eclipse solar de hoje (14)

A onda de calor registrada em setembro aumentou o consumo de energia elétrica em 18,3% o consumo de energia elétrica no Acre, segundo a Câmara de Comércio de Energia Elétrica (CCEE), organização que acompanha em tempo real a demanda e oferta de energia no Brasil inteiro. No período quase todos os Estados brasileiros, com exceção do Rio Grande do Norte, onde a demanda foi 2,1% menor na comparação com o mesmo período do ano passado, impactada por um volume maior de chuvas na região, e no Amapá, onde aainda apura os dados de setembro. “No restante do país os aumentos foram expressivos e as maiores taxas foram registradas no Maranhão (21,8%), Rio de Janeiro (18,6%) e Acre (18,3)”, confirma a CCEE. Os dados são de 11 de outubro e mostram...