Corpo de Bombeiros alerta que Cachoeira do Abrahão representa risco de morte

A Capitã Francisca Fragoso, Comandante Operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Rio Branco, responsável pela vistoria na Cachoeira do Abrahão, no Rio Acre, que fica numa propriedade do Ramal Linha 7, km 10 da Rodovia AC-10, no Município de Porto Acre, pede que a população pense duas vezes antes de frequentar o balneário e tome todo o cuidado em razão dos riscos existentes. A oficial esteve inclusive na sede do município onde tratou do assunto com autoridades locais.

No local duas pessoas já morreram por afogamento em menos de 10 dias. O primeiro foi o estudante Cauã Ricardo Nascimento da Silva (19) na tarde do dia 1º do corrente. O rapaz estava com a família quando achou que deveria mergulhar próximo da cachoeira e desapareceu. No dia 10, Eduardo Lima da Silva, também de 19 anos, estava como amigos no local, quando achou que deveria cruzar o Rio Acre e se afogou. Nos dois casos o Corpo de Bombeiros fez o resgate dos cadáveres.

PROVIDÊNCIAS

Depois do primeiro afogamento, já no dia 4 de outubro a capitã Fragoso esteve na sede do município de Porto Acre, onde conversou com a vice-prefeita e durante as tratativas falou para ela da necessidade de fazer uma campanha local de orientação a população para que tomasse cuidado ao frequentar a praia da Cachoeira do Abrahão, em razão dos riscos existentes.

Segundo a oficial informou da necessidade de colocação de placas alertando os banhistas dos perigos existentes. Depois a capitã fez pessoalmente uma visita in loco, quando analisou os inúmeros riscos apresentados pela Cachoeira do Abrahão. Depois da vistoria, a oficial voltou a reforçar a importância da Prefeitura Municipal de Porto Acre a inserir placas alertando os banhistas do perigo real de afogamento.

Ao falar a respeito de um possível interdição do local, a capitã Fragoso explicou que infelizmente o Corpo de Bombeiro Militar não pode intervir, por ser uma área da união, que tem autoridade para fazer esse tipo de intervenção. O Rio Acre nasce em outro país e cruzar dos estados e por isso pertence à união.