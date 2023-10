Presídio de Cruzeiro do Sul fica 3 horas sem energia elétrica durante apagão

O governo do Estado do Acre realizou nesta quinta-feira, 12, uma vasta programação voltada para as crianças do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. Durante a ação, foi realizada a entrega de mais de 1.700 brinquedos arrecadados pelas secretarias de Estado. O evento ocorreu no Centro Cultural do bairro, e contou com o apoio de diversas ONGs e grupos sociais. Além disso, cada secretaria se mobilizou para apoiar e colaborar com a ação. Foram montados vários brinquedos, além da distribuição de alimentos, presentes e água para as crianças, declarou o secretário de Segurança, coronel José Américo Gaia. O coordenador do projeto Acre Pela Vida, o coronel Atahualpa Batista Ribera, conta que esta é uma comemoração do governo Acre e tem a finalidade de promover a paz. O Cidade do...