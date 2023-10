Motorista perde controle de carro após aquaplanagem e cai dentro de valeta em Rio Branco

https://www.youtube.com/watch?v=7h2SFnLuY_k O ex-senador e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportação (APEX), Jorge Viana, foi o convidado do Bar do Vaz nesta sexta-feira, 13. Conduzindo a instituição do Governo Federal que tem como missão promover a produção industrial brasileira e atrair investidores para o país, Viana destacou a recuperação da economia e da imagem do país no exterior. “A imagem do Brasil estava derretida, principalmente na Europa, com o aumento do desmatamento, com o flagelo humano com mais de 30 milhões de pessoas na pobreza. Quando o presidente Lula assume e volta com o maior programa social do mundo, a imagem começa a se recuperar e hoje temos os empresários querendo voltar a investir no Brasil”, disse. Jorge Viana destacou ainda que a “briga” entre agronegócio e os...