Jordão dispensa zeladores e merendeiras com dois meses de salários atrasados

As potencialidades agrícolas das cidades do Vale do Juruá foram destaque na abertura da Audiência Pública realizada em Cruzeiro do Sul pela Assembleia Legislativa com objeto de debater a Economia e Sociedade na Regional do Juruá. O evento é realizado no Teatro dos Nauas. Por meio de um vídeo foram demonstrados a produção de farinha e inhame em Cruzeiro do Sul, café, coco e outros itens de Mâncio Lima e a banana de Rodrigues Alves. Cerca de mil toneladas de farinha são produzidos por mês em Cruzeiro do Sul e o item já é vendido em várias partes do Brasil. A banana do município de Rodrigues Alves também foi destaque. Quatro toneladas da fruta são produzidas por semana e o item é vendido em uma rede de supermercados de Rio...