Homem tenta tirar mulher de bar à força e ela acaba indo embora com outro no Juruá

O geógrafo Claudemir Mesquita, reconhecido como um dos principais estudiosos da Bacia do Rio Acre, foi o convidado do programa Boa Conversa, apresentado pelos jornalistas Leônidas Badaró e Astério Moreira, que foi ao ar nessa quinta-feira, 12, pelas plataformas online do ac24horas. Com a “bagagem” de quem estuda o Rio Acre há décadas, Claudemir se mostra triste com a situação do manancial que sofre com a ação do homem, o destruindo ao longo dos anos. “O rio mais difícil de atravessar é aquele que separa as palavras da atitude. Desmataram as margens dos igarapés, dos afluentes e do próprio Rio Acre e agora estamos sofrendo as consequências. Resultado da ocupação desordenada”, diz. Para Claudemir Mesquita, depois de tantos anos de “abandono”, só existem duas coisas que podem ser feitas...