Deputado Tadeu Hassem diz que audiência pública do Alto Acre já rende frutos

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) disse na Audiência Pública de Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira, que o evento similar realizado em Epitaciolândia em 18 de julho, já rendeu bons frutos para a região. “Audiências como estas são eficazes e a população do Alto Acre já colhe os frutos com relação à eficiência energética. Aqui nós temos problemas iguais aos do Alto Acre, como a falta de médicos especialistas. E atuando assim, em conjunto, podemos resolver essas questões”, avaliou.

Com relação ao setor produtivo, o parlamentar, enfatizou que o agrupamento dos agricultores em cooperativas e associações, é a saída, para o fortalecimento cada vez maior deles.

E para ele, a Assembleia Legislativa mostra o compromisso com a população de todo o Estado ao realizar as Audiências. “Nessa Audiência, como na anterior, tivemos oportunidade de ouvir a todos que quiseram se manifestar e nosso compromisso é com dias melhores para todas as regiões do Estado. Podem contar conosco”, concluiu.