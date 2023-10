“Assembleia agora é proativa”, diz Gonzaga na audiência pública em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), realizou uma vistoria pelo Rio Acre nesta sexta-feira, 13, juntamente com membros do comitê criado para tomada de decisões, após o Estado decretar emergência devido à falta de chuvas. O objetivo era visitar locais onde a estiagem pudesse estar afetando a vida dos moradores. “Atendendo determinação do nosso governador Gladson Cameli, visitamos as comunidades ribeirinhas do rio Acre e da região do Riozinho do Rola. Ouvimos os produtores e conferimos de perto como esta seca tem castigado nossa população”, comentou o secretário de estado de Governo, Alysson Bestene, coordenador geral do comitê. A equipe visitou algumas regiões do Ramal da Piçarreira e do Riozinho do Rola. O chefe da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Batista, pontuou que a...