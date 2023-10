Acreana é morta durante tiroteio entre policiais e assaltantes em João Pessoa

A acreana Maria do Livramento, de 49 anos, que saiu de Rio Branco para morar em João Pessoa há pouco mais de um ano,

morreu na noite dessa quinta-feira, 12, enquanto caminhava pela orla de Cabo Branco. Ela foi atingida por disparo de arma de fogo durante um tiroteio entre policiais e dois assaltantes que seriam do Rio Grande do Norte.

Além de Maria, um dos bandidos também morreu e o outro foi hospitalizado em estado grave. A acreana havia mudado de estado justamente para se afastar da violência e criminalidade.

De acordo com informações do Major Bruno, do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico da Polícia Militar de João Pessoa, o fato ocorreu por volta de 19h40min, quando um grupo de pessoas que caminhava pela orla foi abordado por uma dupla de assaltantes.

Dois homens que estavam no grupo, que seriam policiais do Rio Grande do Norte, reagiram e iniciaram uma intensa troca de tiros.

O Major disse ainda que os dois assaltantes seriam também do Rio Grande do Norte. O assaltante ferido foi encaminhado em estado grave para o hospital de traumas e já responde por crime de tráfico de drogas. A pistola .40 que estava em poder dos assaltantes foram apreendidas, bem como as dos policiais. As armas passarão por um exame de balística para saber de onde partiu o tiro que matou Maria do Livramento.

Maria do Livramento morava em João Pessoa há cerca de 15 meses e costumava caminhar pela orla todos os dias, exatamente no horário em que ocorreu a tragédia. A vítima acabou baleada e morreu no local da ocorrência.