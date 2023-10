Previsão alerta para alta probabilidade de chuvas e temporais no Acre

O meteorologista Davi Friale voltou a divulgar no Portal O Tempo Aqui uma forte possibilidade de chuvas fortes, com alta probabilidade de temporais no estado do Acre nesta quinta-feira, 12. No entanto, o pesquisador destaca que as chuvas e temporais devem ocorrer entre esta quinta até o próximo sábado, 14. As temperaturas mínimas, ao amanhecer, estarão oscilando entre 22 e 25ºC e as máximas, à tarde, entre 35 e 38ºC, em todos os municípios acreanos. Em alguns pontos, principalmente no vale do alto curso do rio Acre, poderão ser registradas temperaturas acima de 38ºC.