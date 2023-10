Palmeiras mira a contratação de três a quatro reforços para 2024

O Palmeiras briga por dois títulos nesta temporada 2023, mas já está pensando no planejamento para o próximo ciclo. Por isso, o clube resolveu manter o diretor de futebol Anderson Barros.

O dirigente é bastante criticado pela torcida devido à falta de habilidade na condução de reforços, uma vez que o Verdão somente contratou dois jogadores neste ano após perder vários jogadores. As saídas mais sentidas foram do volante Danilo e do meia Gustavo Scarpa.

Sem um volante de marcação característico no elenco, o treinador Abel Ferreira optou por recuar Zé Rafael para a função. Contudo, Gabriel Menino tem enfrentado oscilações em suas exibições como titular desde o começo do ano.

A diretoria mapeia nomes e pretende contratar de três a quatro jogadores para o próximo ano. Antes de pensar em 2024, Abel Ferreira tem confrontos poderosos pela frente com finais sucessivas no Campeonato Brasileiro visando a defesa do título.

Planejamento do Palmeiras para 2024

De acordo com notícias da imprensa esportiva brasileira, Anderson Barros desfruta da confiança de Abel Ferreira e da presidente Leila Pereira. Ele chegou no clube em 2020 e foi peça determinante para uma mudança de postura no mercado, com poucos investimentos e foco maior nos destaques das categorias de base.

O desafio para a próxima temporada passa também pela manutenção de pilares da equipe alviverde, como os zagueiros Luan e Gustavo Gomez, o lateral Piquerez e o atacante Rony. Todos receberam sondagens na última janela de transferências e foram convencidos a permanecer ao menos até o encerramento do ano.

A partir de janeiro, a conversa pode ser diferente e alguns nomes vitoriosos na recente história do Palmeiras podem estar dispostos a aceitar novos desafios, como ocorreu com o próprio Scarpa após a conquista do Brasileirão 2022.

