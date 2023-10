Gonzaga e Nicolau Júnior convidam população para Audiência Pública em Cruzeiro do Sul

O Legislativo acreano muda a sede para o Vale do Juruá nesta sexta-feira e sábado, 13 e 14, quando promove Audiência Pública, Sessão Solene e partidas de futebol com premiação de até R$ 10 mil para o público.

Nesta sexta-feira, 13, a Assembleia Legislativa vai realizar Audiência Pública para debater sobre a Economia e Sociedade na Regional do Juruá, no Teatro dos Nauás, em Cruzeiro do Sul, com início às 9 horas.

“Será a hora da população se expressar, de falar sobre os problemas e tudo será incluído em um relatório. Depois vamos dar encaminhamento a essas demandas da população do Juruá”, disse o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luís Gonzaga, ao convidar a população para o evento.

O primeiro secretário da Assembleia, deputado Nicolau Júnior, confirmou a presença de 18 deputados estaduais na Audiência. “É uma oportunidade também dos deputados do Acre conhecerem a realidade do Vale do Juruá e se comprometerem com as demandas da população. Além de Cruzeiro do Sul, prefeitos, vereadores e a sociedade das demais cidades do Vale do Juruá, foram convidados”, pontuou Nicolau lembrando que o mesmo evento foi realizado no Alto Acre.

Os eventos

No sábado, 14 de outubro, a Assembleia vai realizar uma Sessão Solene de Homenagens às Pessoas e Instituições que contribuíram com o desenvolvimento do município de Cruzeiro do Sul. A Sessão será realizada no auditório do Senac, às 19 horas.

Futebol com premiação

Além da Audiência Pública e da Sessão Solene, a Aleac também vai promover esporte com premiação de R$ 10 mil para o público. Na sexta-feira, as 18 horas, no Estádio o Cruzeirão, entram em campo os times da Assembleia e da prefeitura de Cruzeiro do Sul. Os torcedores receberão um número na entrada do Estádio e vão concorrer a prêmios que chegam a R$ 10 mil.

Os deputados e funcionários da Assembleia vão compor o time. O jogo preliminar será entre as seleções femininas de futebol de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.