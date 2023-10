Vereador cobra limpeza de balseiros nas cabeceiras das pontes em Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom atendeu nesta quarta-feira, 11, o pedido de Artur Liborino e o exonerou do cargo de Chefe de Gabinete. Homem forte e de confiança de Bocalom desde a campanha eleitoral, Liborino já tinha sido Chefe da Casa Civil no início da gestão, e agora deixa a chefia. Em um comunicado publicado nas redes sociais, Artur afirmou que as vaidades se sobrepõem as causas na prefeitura. “Quando vejo que os valores estão invertidos, ou seja, as vaidades se sobrepõem as causas, posso até ter prejuízos, mas prefeito seguir meus ideais e princípios e seguir meus sonhos”, escreveu. Bocalom ainda não anunciou quem irá substituir Artur Liborino no cargo de Chefe de Gabinete.