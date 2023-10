Polícia Rodoviária Federal no Acre reforça abordagens em estradas durante feriadão

O superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Acre, Cesário Braga, lançou na manhã dessa quarta-feira o programa nacional de Crédito Fundiário no Acre. O lançamento que ocorreu durante o 9º congresso estadual da FETACRE, contou com a presença do Diretor Nacional de Crédito Fundiario do MDA Hébert Pereira, Secretário de Formação da CONTAG Carlos Augusto, Presidente da Fetacre Antônio Sérgioni, Presiente da CUT/Acre Edmar Batistela, Superintendente do BASA Edson, Superintendente da Caixa Econômica Thiago Araújo, Superintendente do MDA Rondônia Gervano Vicente, Presidente da EMATER Rynaldo, do deputado Federal Eduardo Veloso, 20 presidentes dos STTRs do Acre e dos delegados e delgadas do congresso. O Diretor Nacional de Crédito Fundiario Hébert fez a explanação acerca dessa modalidade de Reforma Agrária, que tem 20 anos de execução no...